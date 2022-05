Ascolti Tv: l’Atalanta rientra tra le sette sorelle mentre la Fiorentina scivola all’ottavo posto della graduatoria

Terminato il campionato è tempo di bilanci ed analisi, come quella dell’audience tv della Serie A 2021/2022. In base alle rilevazioni Auditel è risultata la più bassa degli ultimi anni: 169,6 milioni di telespettatori complessivi, in calo del 30% dai 242 della stagione precedente.

Rilevazione che vede in testa alla classifica la Juventus, con 32.991.758 spettatori, seguita dalle due milanesi: Milan a 31.123.481, Inter a 31.295.168. Quarto posto per il Napoli, staccatissimo a 21.670.924 spettatori. Troviamo poi la Roma a 19.816.594, l’Atalanta al sesto posto con 17.375.464 spettatori, la Lazio (16.745.045) e infine la Fiorentina all’ottavo gradino della graduatoria con 15.661.919.

Ribaltata completamente, invece, la zona retrocessione: se il campo ha detto che le peggiori sono state Venezia, Genoa e Cagliari, gli ascolti tv hanno bocciato Spezia (8.874.394), Empoli (9.403.011) e Verona (10.410.346). Clamorosa la situazione del Cagliari, al nono posto per audience con 13.276.201 spettatori.