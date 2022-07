Asfalto rovente ai campini, la Fiorentina ed un incontro che non è passato inosservato. I dettagli

Un incontro che non è passato inosservato, quello tra la Fiorentina e l’agente Alessandro Favaro. Il procuratore fa parte dell’agenzia You First, che gestisce alcuni giovani della Fiorentina (Biagetti ed Amatucci). Favaro cura gli interessi di calciatori importanti, interessanti e di prospettiva. Su tutti il classe ’92 della Lazio, Luis Alberto, ma anche il terzino sinistro Javi Galan, classe ’94 del Celta Vigo, nomi circolati in ottica viola. Anche il terzino sinistro Arteaga, classe ’98 in forza al Genk, è un calciatore seguito dalla Fiorentina.

L’agenzia gestisce però anche altri profili che potrebbe fare al caso della Fiorentina. Tra questi Philipp Lienhart, difensore centrale austriaco in forza al Friburgo, calciatore molto forte. Classe ’96, Lienhart è un difensore di qualità e fisico, destro naturale. La sua valutazione non scende sotto i 15 milioni di euro. Anche Baumgartner, altro austriaco, mezzala offensiva classe ’99, sarebbe un profilo molto accattivante per la Fiorentina, anche se non certo economico. E’ rovente l’asfalto al centro sportivo viola, per il viavai di giocatori e I prossimi giorni potranno offrire maggiore chiarezza riguardo ai colloqui andati in scena ai campioni, divenuti di recente un vero e proprio crocevia (com’è normale che sia…).