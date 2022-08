Ashimeru: “Kouame mi ha detto che gli manca l’Anderlecht. Qui è casa sua, e quando tornerà sarà una grande festa”

Il futuro dell’attaccante della Fiorentina Christian Kouame è ancora tutto da definire, e tra le opzioni sul tavolo c’è anche un ritorno all’Anderlecht, dove la scorsa stagione in prestito aveva fatto molto bene. A sostenere l’ipotesi di un ritorno in Belgio è anche il suo ex compagno di squadra Majeed Ashimeru, che a La Capitale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi manca molto. Viveva a cinque minuti da me e siamo stati insieme tutto il tempo. Rimarremo in contatto. Gli ho già detto che non ha scelta: deve tornare. È casa sua qui, i fan lo adorano. Gli manca anche l’Anderlecht, ne parliamo spesso”.

Il centrocampista ghanese ha poi aggiunto: “Quando tornerà, sarà una grande festa”,