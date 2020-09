Aspettando il nuovo bomber la Fiorentina si gode Kouamé

Dopo la vittoria per 5 a 0 di ieri la Fiorentina si gode una piacevole sorpresa: Christian Kouamé. L’ivoriano ieri ha siglato una doppietta, facendo vedere buone cose. Sempre nel vivo del gioco, l’attaccante ex Genoa garantisce imprevedibilità all’attacco viola, grazie alla sua grande mobilità di manovra e le sue ottime doti fisiche. tuttavia i suoi 22 anni si notano tutti in fase di realizzazione, visto che ieri l’ivoriano ha cestinato delle importanti occasioni da goal davanti alla porta avversaria. Poco male, quando si tratta di un amichevole estiva pre campionato, in cui la mole di lavoro degli allenamenti in settimana fa da alibi a tutti, Kouamé compreso.

Nonostante ciò il tandem d’attacco composto insieme a Ribery non ha affatto sfigurato, dando così a Iachini una piacevole conferma. La sensazione però è che la Fiorentina stia cercando un ‘bomber’ vecchio stampo, un centravanti d’area di rigore che garantisca un buon bottino realizzativo. Piatek e Milik sono i nomi più caldi che rimbalzano da giorni in orbita Fiorentina, ma in attesa di capire chi arriverà a completare l’attacco gigliato, mister Iachini si coccola Kouamé.