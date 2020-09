Aspettando la riapertura del Franchi, ecco quanti tifosi potrebbero assistere alle prossime partite

Su La Gazzetta dello Sport leggiamo quale sarà l’iter da seguire per una moderata e graduale riapertura degli stadi al pubblico. Ad oggi, in Italia, non c’è una data precisa, visto che molto dipenderà dalle scuole. Al termine della prossima settimana, a quindici giorni dalla riapertura degli istituti, il quadro dei contagi sarà più chiaro e a quel punto sarà presa una decisione. Le squadre di Serie A intanto si stanno preparando: l’obiettivo finale sarebbe quello di ripopolare gradualmente gli stadi magari fino al 40%. Quanto all’Artemio Franchi – si legge – se la riapertura dovesse prevedere anche solo per il 20% degli spettatori, sarebbero disponibili 8.400 posti.

