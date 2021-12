Aspettando la ripresa del campionato. Beto sfida Vlahovic, un duello a suon di gol

In attesa della ripresa del campionato, la Fiorentina si gode alcuni giorni di meritato riposo. Dalla settima prossima sarà già tempo di preparare la gara in programma il 6 gennaio contro l’Udinese. Italiano contro Cioffi, ma soprattutto Vlahovic contro Beto. Da una parte il cannibale serbo, che ha divorato record su record in un 2021 da incorniciare. Dall’altra un gigante portoghese di 194 cm che ha stupito tutti. 16 reti per l’attaccante della Fiorentina, 7 per il centravanti bianconero. Una cosa però li accomuna: la fame per il gol, oltre che una strapotenza fisica che permette ad entrambi di giganteggiare nei duelli con i difensori avversari.

E se su Vlahovic ormai non resta molto da aggiungere, su Beto Bentuncal possiamo fornire qualche dettaglio. La scorsa stagione infatti il classe ’98 giocava con la maglia del Portimonense. Poi, quasi sul gong finale, il 31 agosto 2021 Beto viene ingaggiato dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni più 3 di bonus legati alla eventuale qualificazione dei friulani per le competizioni europee o se il calciatore gioca il 50% delle partite. Al club portoghese spetta poi anche il 50% sulla futura rivendita del giocatore. In caso di riscatto, cosa molto probabile viste le prestazioni del centravanti, Beto pronto un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2026.

Nonostante Vlahovic (21 anni) sia più piccolo del gigante portoghese (23 anni), il serbo pare ormai destinato a spiccare il volo verso mete più prestigiose. Beto magari potrebbe essere l’identikit giusto di colui che raccoglierà l’eredità lasciata dal numero 9 viola, Udinese permettendo…