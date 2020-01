Assalto a Castrovilli: Ma la Fiorentina blinda il proprio gioiello. Commisso non ha intenzione di rinunciare alla propria idea

Con le sue prestazioni e con il tipo di campionato che sta facendo, il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, sta stregando davvero tutti. Tanto che lo vogliono, o per meglio dire, lo vorrebbero davvero tutti. Così come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, piace molto in Premier League e in Bundesliga, lo cerca Conte per la sua Inter, lo sogna il Napoli e per lui la Roma sarebbe pronta a ‘sacrificare’ in cambio quell’Alessio Riccardi che è uno dei più fulgidi talenti del settore giovanile giallorosso.

Ma la Fiorentina ovviamente non ci sta. Commisso sta riuscendo a veder disegnata una squadra sempre più italiana e che possa essere un bacino di talenti a cui possa attingere la Nazionale. Il giocatore dunque è blindato e la società si è messa al riparo da sgradite sorprese, rinnovandogli per tempo il contratto fino al 2024. E’ da lui che si ripartirà per il futuro prossimo.