Assalto a Cutrone: Fiorentina pronta ad accettare l’obbligo di riscatto, tanto paga Pedro

La Fiorentina è pronta a dare il proprio assalto all’attaccante Patrick Cutrone. Un emissario viola è già in contatto con i dirigenti del Wolverhampton. Si lavora sulla formula del trasferimento che potrebbe essere anche prestito con obbligo di riscatto. Tutto questo, scrive La Gazzetta dello Sport, a patto che il costo complessivo del cartellino dell’ex attaccante del Milan non superi i 15 milioni di euro.

Soldi che Pradè, sempre secondo la ‘rosea’ recupererebbe quasi totalmente dalla cessione del brasiliano Pedro al Besiktas. Il club inglese parte da una valutazione di 20 milioni di euro, ma non dovrebbe essere difficile trovare un punto d’incontro. Cutrone piace perché oltre a essere una risorsa per il presente può anche tranquillamente far parte del progetto futuro vista ancora la sua giovane età. L’operazione dovrebbe chiudersi entro questa settimana.