Assalto Milan a Pezzella, la Fiorentina si tutela in Argentina. Ma Iachini è d’accordo?

Assalto del Milan a Pezzella (più che a Milenkovic), con la Fiorentina pronta a lanciarsi su Martinez Quarta del River. Questo è la realtà che descrive stamani La Repubblica. I rossoneri, dopo aver venduto Paquetà al Lione per una cifra di 20 milioni di euro, sono pronti a fare un investimento sul difensore e non è una novità che da tempo stia guardando in casa Fiorentina, indirizzata da Pioli.

C’è però da aggiungere che Iachini ha chiesto di mantenere intatto il suo reparto. Ora bisogna capire cosa potrebbe accadere in caso di un’offerta importante.