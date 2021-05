Assalto Milan a Vlahovic, ma i veri pericoli per la Fiorentina vengono da altrove

Questa mattina La Gazzetta dello Sport rilancia scrivendo dell’assalto del Milan al bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Il serbo all’ombra dell’idolo di Ibrahimovic, segnato sul taccuino dei rossoneri assieme a Scamacca. Indispensabili, per fare un certo tipo di operazioni, i soldi della Champions League e quindi un piazzamento tra le prime quattro squadre di A.

Ma il vero pericolo per i viola, aggiungiamo noi, non arriva di certo da Milano, bensì dall’estero e in particolare dalla Bundesliga. Il Borussia Dortmund dovrebbe cedere la propria stella Haaland, con tanto di ingresso nelle casse societarie di qualcosa come 120 milioni di euro. E poi c’è il Bayern Monaco che sta preparando per tempo la successione di Lewandowski che sta per compiere 33 anni e che non starà tantissimo ancora nel club bavarese.