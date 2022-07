Asse di mercato caldo tra Fiorentina e Spezia: Dragowski ufficiale nel weekend, mentre Kouamè…

Si riscalda l’asse di mercato tra Fiorentina e Spezia. Come già anticipato, il portiere viola Dragowski si traferirà nel Golfo dei Poeti a seguito dell’incastro con la Lazio e Provedel. La buona riuscita della suddetta operazione ha liberato il passaggio del polacco a La Spezia. Secondo calciospezia.it l’ufficialità di Dragowski in bianconero dovrebbe esserci nel fine settimana, tra sabato e domenica.

Secondo Il Secolo XIX ci sarebbe inoltre un altro giocatore della Fiorentina che interessa agli spezzini. Si tratta dell’esubero viola Christian Kouamè. rientrato dal prestito all’Anderlecht, che non ha convinto Vincenzo Italiano in ritiro. Il giocatore è stato convocato per l’Austria ma la sua partenza è praticamente certa. Su di lui anche Cremonese e interessi dall’estero.