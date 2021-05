Asse Lotito-Della Valle per la Presidenza della Salernitana? Nel frattempo viene tirato in mezzo anche…il Presidente dell’Ascoli!

Partita in corso per la futura proprietà della Salernitana, potrebbe giocarsi anche lontano dalla città di Arechi. Secondo quanto scrive TuttoSalernitana, prende forza l’ipotesi di un fondo estero che assuma la titolarità delle azioni del club granata, ma in campo restano anche l’attuale patron Claudio Lotito e la famiglia Della Valle fino al giugno 2019 in serie A alla guida della Fiorentina. Ha invece smentito ieri sera il proprio interesse Massimo Pulcinelli, presidente dell’Ascoli. In una nota il club «smentisce categoricamente le illazioni di un possibile scambio di proprietà dei club dell’Ascoli e dell’Us Salernitana 1919. La falsa notizia è stata richiamata dalla testata Monza-news.it che insinua velatamente circa le partite disputate fra Ascoli e Salernitana nel corso della stagione appena conclusa». Per l’intera giornata si era diffusa con insistenza la notizia di Pulcinelli intenzionato ad acquistare la Salernitana da Lotito che, contemporaneamente, con i fratelli Diego ed Andrea Della Valle avrebbe poi comprato l’Ascoli. Un patto d’azione in salsa marchigiana che per molti avrebbe consentito di cedere subito l club granata da parte di Lotito, ma Pulcinelli si è tirato fuori. Continua quindi la querelle cessione come previsto-imposto dalle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio che vietano la multiproprietà in serie A, con la conseguente impossibilità per Lazio e Salernitana di partecipare allo stesso campionato di A poiché detenute dall’imprenditore capitolino.