Assenti per il triangolare di oggi Venuti, Zurkowski e Kouame: i motivi

Nelle distinte consegnate oggi dalla Fiorentina mancano il terzino della Lorenzo Venuti, il centrocampista Szymon Zurkowski e l’attaccante Christian Kouame. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com il difensore ha lavorato bene ma oggi è stato deciso di non rischiarlo dopo alcuni carichi pesanti di lavoro visto che lo aspetta una settimana lunga di lavoro in ritiro.

Il centrocampista polacco non è stato rischiato per via della botta al piede presa nei giorni scorsi, mentre per l’attaccante ivoriano si tratta di semplice turnazione.