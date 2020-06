Asta per l’area Mercafir va deserta. Cerchiarini: “Ora valutazione politica su ripresentare il bando o no”

Scaduti i termini del bando e nessuna sorpresa: l’asta per l’area Mercafir, dove sarebbe dovuto sorgere il nuovo stadio della Fiorentina, nel territorio del comune di Firenze, è andata deserta. Del resto il club di Commisso da tempo aveva fatto sapere che non avrebbe presentato alcuna offerta, perché non venivano garantiti alcuni requisiti indispensabili e perché c’era il rischio concreto di dover sborsare una cifra molto più alta rispetto a quella di partenza.

“L’asta non ha avuto esito – ha spiegato l’architetto Stefano Cerchiarini, in rappresentanza del Comune di Firenze – nel senso che non sono pervenute offerte e verrà dichiarata deserta. Il prossimo passo? Ci dovrà essere una valutazione di carattere politico per capire se è opportuno riproporre il bando oppure no. Nel caso in cui venisse deciso di riproporre il bando non c’è un meccanismo di revisione automatica del prezzo”.