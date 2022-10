Atalanta e Fiorentina, gemelle diverse. La ricerca del gol obiettivo comune, ma è alla Viola che serve la sveglia

Ricomincia il campionato dopo due settimane di stop e per la Fiorentina ci sarà tanto da giocare. Pian piano, ricominceranno a farsi sentire anche gli impegni infrasettimanali, in quello che sarà un secondo pacchetto concentrato di partite. Non è questo il caso, ma l’avversario è un osso durissimo: l’Atalanta, in testa alla Serie A fino a ieri, vuole tornare in cima e se la giocherà in un Gewiss Stadium strapieno.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sfida tra nerazzurri e viola è anche una similitudine: pur con qualche variazione sul tema, l’idea di calcio di Gasperini e Italiano è la stessa, con intensità, corsa e aggressività. D’altronde, il giovane allenatore della Fiorentina ha sempre ammirato il Gasp: lo ha ribadito più volte a La Spezia e lo ha sottolineato anche nell’ultima conferenza (“allenatore grandioso”).

Ad oggi, un obiettivo comune a entrambe le squadre è segnare di più. Se però da un lato mancano i gol, l’Atalanta viaggia trovando un equilibrio diverso, risultando la miglior difesa del campionato. Quella che deve alzare i ritmi e cominciare a guadagnare punti è certamente la Fiorentina.