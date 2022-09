Atalanta-Fiorentina, designata la composizione arbitrale: c’è un fischietto “di casa” per gli ospiti

Il ritorno in campo della Fiorentina si avvicina e domenica alle 18 la squadra di Italiano tornerà in campo contro l’Atalanta. Dopo la sosta per le nazionali si ripartirà con l’ottava giornata, in cui i Viola saranno ospiti della prima in classifica al ‘Gewiss Stadium’. L’arbitro dell’incontro sarà il fiorentino Massimiliano Irrati, classe ’79, con un’esperienza importante alle spalle in Serie A.

Al VAR ci sarà Marco Di Bello. Di seguito la designazione arbitrale completa per Atalanta-Fiorentina:

ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00

IRRATI

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV: GARIGLIO

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI