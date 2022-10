Atalanta-Fiorentina, il Gewiss Stadium si preannuncia più gremito che mai

In occasione della partita di domenica al Gewiss Stadium, Atalanta-Fiorentina alle ore 18 al netto del Settore riservato alla tifoseria ospite, si va verso il tutto esaurito.I settori alo momento SOLD OUT sono ben quattro: Curva Sud Morosini, Distinti Sud, Curva Nord Pisani e Tribuna Rinascimento scoperta.

Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, disponibili ma in esaurimento i biglietti negli altri settori. Al momento sono stati emessi 4.200 tagliandi, di cui circa un migliaio sono Under 18: complessivamente sono 18mila gli spettatori che assisteranno al match.