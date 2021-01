Supercoppa Primavera: Atalanta-Fiorentina 1-1 Secondo tempo in corso. Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Pomeriggio di grande attesa in casa Fiorentina. Dopo un lungo stop la Primavera torna in campo al Gewiss Stadium per la Supercoppa Italiana di categoria. I viola affronteranno, dalle 18.30, una partita importante poiché in palio c’è un trofeo. Sarà la seconda finale da allenatore per Alberto Aquilani: segui con noi la diretta testuale.

54′ Grande numero di Gyabuaa che si beve Pierozzi e Ponsi, subendo fallo un attimo primo della linea dell’area di rigore. Punizione pericolosa a favore dell’Atalanta.

53′ Resta a terra dolorante Spalluto dopo il duro colpo subito sulla caviglia destra. L’attaccante pugliese ha ricevuto le cure dello staff medico ed è da valutare se riuscirà a proseguire la gara.

52′ Ammonito Cittadini, che ingenuamente entra in ritardo su Spalluto.

49′ Primo cartellino giallo della gara, lo rimedia Chiti che stende Gyabuaa a centrocampo.

48′ CORTINOVIS! Destro a giro dai 16 metri che termina alto di pochissimo, facendo la barba all’incrocio dei pali. Il capitano atalantino aveva controllato benissimo a seguire sull’assist di Vorlicky.

47′ Ripartenza molto gagliarda dell’Atalanta, con Cortinovis sempre al centro del palco. Ottima però la copertura della difesa viola, che non concede spazio agli attaccanti lombardi e allontana la minaccia.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Termina il primo tempo. Una Fiorentina ben messa in campo è riuscita a riacciuffare l’Atalanta, passata in vantaggio grazie al gol di Cortinovis. Al capitano bergamasco ha risposto Agostinelli, ed è il risultato alla fine dei primi 45′ di gioco è di 1-1.

45′ 2 minuti di recupero.

41′ Resta a terra Bianco dopo un netto fallo subito da Zuccon. Nessun fischio del direttore di gara, che però anche in questa occasione era ben piazzato per ravvisare la scorrettezza del centrocampista bergamasco.

39′ Angolo di Kobacki e Gyabuaa sul secondo palo è tutto solo ma non riesce per fortuna della Fiorentina a stoppare e calciare, trovando la chiusura di Chiti che poi subisce anche fallo.

36′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! AGOSTINELLIIIIII! 1-1! Lestissimo il numero 10 gigliato a trafiggere Gelmi col sinistro da pochi passi, dopo una serie di batti e ribatti sugli sviluppi del corner di Fiorini. Grande opportunismo dell’ex Roma ed è 1-1!

35′ Contropiede viola con Fiorini che serve Pierozzi, dribbling del giovane cresciuto nel Rifredi che si libera di un difensore e va al cross, chiusura in corner di Scalvini.

32′ E’ cresciuta l’Atalanta col passare dei minuti. Tutto passa dai sapienti piedi di Panada e Cortinovis che riescono ad innescare i compagni con qualità. Stavolta Panada innesca Gyabuaa che apre per il cross di Ghislandi, ribattuto in corner da Ponsi.

27′ Munteanu calcia dal limite dell’area col mancino ma strozza troppo la conclusione, che esce alla sinistra di Gelmi. In precedenza il vivace e dinamico Bianco aveva saltato benissimo due avversari.

25′ Interessante trama della Fiorentina, con Munteanu che gioca molto bene di prima favorendo l’inserimento di Bianco, l’ex Chisola prova a penetrare in area ma non riesce a superare Ruggeri. Pallone sul fondo e azione che si risolve in un nulla di fatto.

22′ Prova a reagire subito la Fiorentina, che guadagna un calcio d’angolo, cercando di riversarsi nella metà campo dell’Atalanta e tentare di pungere.

19′ GOL DELL’ATALANTA. Va in rete Cortinovis, che di punta anticipa Luci in uscita. Pasticcio difensivo di Krastev e Chiti, che di fatto vanno quasi a scontrarsi sul cross di Ghislandi, favorendo l’intervento del capitano dell’Atalanta. 1-0.

15′ Grande scambio tra Cortinovis e Gyabuaa, provvidenziale la scivolata di Chiti che ferma il numero 10 atalantino al momento del tiro, entrando in modo pulito sul pallone.

14′ Cortinovis si inserisce sulla destra e grazie ad un bel sombrero supera Dalle Mura, cross teso del fantasista orobico che però non trova libero nessun compagno al centro.

12′ SPALLUTO! Il centravanti viola calcia alto col mancino da centroarea, raccogliendo un pallone vagante dopo una bella iniziativa della coppia Agostinelli-Bianco. Decisamente meglio la squadra di Aquilani di quella Brambilla in questo primo scampolo di gara.

9′ FIORINI! Pasticcia l’Atalanta, che prima con Ruggeri e poi con Gelmi si complica la vita regalando palla alla Fiorentina. Pierozzi va al cross morbido da ottima posizione, riesce a mettere fuori Cittadini e sulla sfera si avventa Fiorini, che calcia di prima intenzione col sinistro. Il pallone rimbalza in modo imprevedibile e Gelmi deve respingere in due tempi, non senza difficoltà, quindi Spalluto viene fermato per fuorigioco.

8′ Buon suggerimento di Ponsi che imbuca per Munteanu, il romeno cerca di servire Spalluto con la testa ma la sua spizzata è troppo lunga per l’attaccante pugliese e l’azione viola sfuma.

6′ Problemi per Fiorini, che rimane a terra nella zona del cerchio del centrocampo. Il centrocampista fiorentino ha subito un pestone da Panada e sta ricevendo le cure dei medici di casa. Vedremo se il capitano viola riuscirà a rimanere in campo.

4′ Agostinelli si invola sulla sinistra e salta secco Ghislandi: il numero 2 bergamasco gli pianta un gomito in faccia ma l’arbitro non ravvisa alcun fallo. Una svista abbastanza netta ed una punizione pericolosa non concessa alla Fiorentina.

4′ Si abbassa moltissimo Krastev in fase di impostazione, è lui il vero playmaker della squadra di Aquilani, anche schierato da centrale difensivo in una linea a 3.

2′ Lungo lancio di Dalle Mura, disimpegno impreciso di Scalvini e la Fiorentina guadagna un calcio d’angolo. Colpo di testa di Ponsi sul cross di capitan Fiorini, para senza problemi Gelmi.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Fiorentina di scena col completo bianco da trasferta, Atalanta con la classica divisa nerazzurra.

Pochi minuti al fischio d’inizio, le squadre stanno per entrare in campo!

ATALANTA (4-3-3): Gelmi; Ghislandi, Scalvini, Cittadini, Ruggeri; Zuccon, Panada, Gyabuaa; Kobacki, Vorlicky, Cortinovis (C)

FIORENTINA (3-4-1-2): Luci; Chiti, Krastev, Dalle Mura; Pierozzi, Bianco, Fiorini (C), Ponsi; Agostinelli; Spalluto, Munteanu.