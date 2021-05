Atalanta in vantaggio, due pareggi nelle altre partite. I risultati dei primi tempi di Serie A

Sono tre le partite di Serie A in programma alle 15: Benevento-Cagliari, Parma-Atalanta e Verona-Torino. Al termine della prima frazione, la squadra di Gasperini è in vantaggio sui ducali, ormai retrocessi, per 1-0 grazie alla rete di Malinovskyi (cinque gol e sette assist nelle ultime otto partite di campionato). Lo spareggio salvezza tra Benevento e Cagliari è terminato 1-1 alla fine del primo tempo: partita molto nervosa, a segno Lykogiannis e Lapadula. Pareggio a reti inviolate, invece, tra Verona e Torino.