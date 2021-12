Atalanta paralizzata dal Villareal, Gasperini va fuori dalla CL. Spalletti passa il turno in EL e Borja Mayoral fa vincere la Roma

Si sono da poco concluse le gare disputate da tre squadre Italiane in tutte e tre le competizioni europee: Champions, Europa League e Conference League.

In Champions, l’Atalanta degli ex giocatori della Fiorentina, Ilicic e Muriel, nella gara rinviata da ieri a oggi per condizioni climatiche avverse a Bergamo, viene messa sotto dagli “Amarillos” del Villareal per 2-3: per i nerazzurri di Gasperini reti di Malinovskyi al 71’e di Zapata all’80’; per gli spagnoli le reti sono state segnate da Groeneveld al 3′ e 51′ e Capoue al minuto 42. La classifica vede i bergamaschi terzi a 6 punti, dunque fuori dalla competizione ma direttamente in Europa League. Le contendenti del girone sono Manchester, primo a 11 punti, lo stesso Villareal, che con una gara d’esperienza porta a casa vittoria e qualificazione con i suoi 10 punti, l’Atalanta a 6 e Young Boys ultimo a 5 punti.

Il Napoli di Spalletti in Europa League s’impone in casa per 3 a 2 sul Leicester, con reti di Ounas dopo 4 minuti e doppietta di Elmas al minuti 24′ e 53′, mentre per gli inglesi le due reti sono state messe a segno da Evans al 27′ e Dewsbury-Hall al 33′. Gli Azzurri riescono così a passare il turno arrivando secondi a 10 punti, a pari merito con la capolista, lo Spartak. A seguire, al terzo posto troviamo il Leicester stesso a 8 punti e a chiudere il gruppo C il Legia Varsavia a 6 punti.

La Roma riesce ad ottenere una vittoria importante per 2-3 a Sofia, con doppietta di Abraham al 15′ e 53′ e il giocatore che interessa alla Fiorentina, Borja Mayoral, al 34′, mentre per il Sofia hanno segnato Catakovic al 75′ e Wildschut al 93′. Questa vittoria permette ai giallorossi di affermarsi in vetta al girone C con 13 punti. La seguono il Bodo/Glimt a 12, Zorya a 7 e a chiudere proprio l’avversaria di stasera, il CSKA Sofia con 1 punto.