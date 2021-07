ATF dura: “L’amore del popolo viola verso Antognoni non ha bisogno di un contratto. Ora non ci sono più alibi, né scuse”

L’addio burrascoso di Giancarlo Antognoni alla Fiorentina, dopo 4 anni e mezzo dal suo ritorno, ha fatto e sta facendo molto discutere, anche tra le associazioni del tifo. L’Atf per esempio ha preso posizione con questo post che rilancia anche alle responsabilità societarie: “L’Amore del POPOLO VIOLA verso Giancarlo Antognoni non ha bisogno di essere sancito da un contratto. Resti la Nostra Bandiera. Per sempre. La storia non si cancella. Adesso nessun altro alibi, nessun altra scusa……”.