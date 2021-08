Atletico Madrid su Vlahovic, un interesse destinato a rimanere tale. A meno che…

Nei giorni scorsi è emersa una nuova candidatura per la corsa a Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, pronto a sborsare una cifra importante per portarlo in Spagna. Tuttavia, sottolinea il Mundo Deportivo, quella dei Colchoneros è destinata a rimanere solo un’intenzione se prima non verrà effettuata una cessione pesante. Al momento, infatti, il club non dispone della liquidità necessaria per dare alla Fiorentina la cifra richiesta per Vlahovic.