Attaccanti più preziosi della Serie A: Nico Gonzalez si piazza nella top 10

Il noto portale di calciomercato Transfermarkt ha stilato la classifica degli attaccanti (esclusi i centravanti) più costosi della Serie A. Al primo posto di questa particolare graduatoria, si trova Rafael Leao, asso portoghese del Milan campione d’Italia, mentre al secondo posto una vecchia conoscenza della Fiorentina, Federico Chiesa.

Anche la Viola però è presente in questa lista. L’argentino Nico Gonzalez, infatti, si piazza all’ottavo posto, grazie ad una valutazione di mercato che attualmente si aggira intorno ai 25 milioni. Il suo valore è cresciuto rispetto alla scorsa estate, cioè quando la Fiorentina lo aveva prelevato dallo Stoccarda per circa 27 milioni di euro. (Si ricorda come valore di mercato e costo del cartellino possano non sempre corrispondere). Di seguito la top 10 di Transfermarkt: