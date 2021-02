Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato del rinnovato interesse della Fiorentina per Maurizio Sarri. La panchina del club viola è uno dei temi focali da cui si capirà le intenzioni della società per la prossima stagione.

Su Sarri, però, ci sarebbe l’interesse del Napoli, società in cui ha già allenato dal 2015 al 2018 (con ottimi risultati). Gattuso rimarrà sulla panchina partenopea al massimo fino al termine della stagione, dopodiché De Laurentiis è pronto a cominciare la rivoluzione. E nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe contattato l’ex allenatore della Juventus per sondare il suo possibile interesse a tornare all’ombra del Vesuvio. Sarri è legato alla Vecchia Signora fino al 2021, con opzione per una terza stagione da non far scattare dietro pagamento di una penale da 2 milioni e mezzo.