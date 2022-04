Attenta Fiorentina, la Salernitana è tornata a credere nella salvezza. L’Arechi verso il sold-out

Grazie alle ultime due vittorie in trasferta contro Sampdoria e Udinese, la Salernitana ha improvvisamente riaperto la corsa per la salvezza. Il club di Iervolino si trova a meno sei punti dal Cagliari, ma con ancora una partita da recuperare e con lo scontro diretto contro i sardi in programma tra due settimane all’Arechi.

E proprio la Fiorentina sarà la prossima squadra a giocare a Salerno, con i tifosi locali letteralmente scatenati e pronti a riempire lo stadio. La società, infatti, ha scelto di mettere in vendita i biglietti delle curve a 2 euro e di attuare una politica di prezzi vantaggiosi per tutti gli Under-14.

E ieri, ai 2900 miniabbonamenti già venduti, si sono aggiunti migliaia di biglietti. La società ha contato circa 15 mila persone presenti all’Arechi, ma è molto probabile che si arrivi a 20 mila (lo stadio ne contiene 29.500). Venendo alla formazione, Nicola recupera due pedine importanti quali Mazzocchi e Djuric dopo il turno di squalifica. Dal 1′ ci sarà Ribery, l’ex del dente avvelenato che proverà a regalare un dispiacere alla Fiorentina.