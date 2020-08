Attenta Fiorentina! Su Ricci c’è una delle grandi del calcio europeo

La Fiorentina deve sbrigarsi se vuole chiudere l’affare per Samuele Ricci. Il giovane centrocampista dell’Empoli, infatti, non ha solo la Fiorentina e il Napoli tra le pretendenti, ma anche società di calibro internazionale. Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli, Ricci sarebbe seguito dai tedeschi del Borussia Dortmund che vorrebbero chiudere la faccenda in breve tempo.

Ricci è un prospetto di grande valore per l’intero calcio italiano. Giovane, sa stare bene in campo, ha testa e piedi. Gli manca solo un po’ di esperienza, ma con i suoi diciannove anni ha tutto il tempo per diventare il mediano del futuro. Il suo costo è stimato intorno ai dieci milioni di euro.