Attenta Fiorentina, su Sarr piombano due top club

In caso di partenza di Nikola Milenkovic o German Pezzella, la Fiorentina dovrà per forza di cose tornare a caccia di un difensore centrale. A tal proposito in ottica viola era circolato nelle scorse settimane il nome di Malang Sarr, difensore centrale del Nizza il cui contratto è scaduto nei giorni scorsi. Sul centrale però, secondo quanto riportano i media turchi, ci sarebbero anche Inter e Barcellona pronte a sfruttare l’occasione a parametro zero.

