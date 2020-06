Attese novità per la formazione anti Sassuolo. Il ritorno del 4-3-3 e il falso nueve…

Secondo quanto riportato da Lady Radio, potrebbero esserci delle sorprese nella formazione della Fiorentina che domani sera affronterà il Sassuolo. Il tecnico gigliato Beppe Iachini starebbe pensando ad un ritorno del 4-3-3 con però non Cutrone prima punta ma Federico Chiesa, che rientrerà dalla squalifica e dovrebbe agire come attaccante centrale di riferimento in un tridente. Ai suoi lati dovrebbero giocare sia Franck Ribery che Rachid Ghezzal.

