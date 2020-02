“Il mio contratto? Ho un accordo ancora lungo ma sarei molto felice di allungare il contratto con la Fiorentina. Adoro questa società, questa squadra, questi tifosi. A Firenze è tutto giusto per me“. Parole e musica di Dusan Vlahovic, gioiello viola e talento classe 2000 che sta incantando tutta la Serie A. 6 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, questo lo score realizzativo del serbo. Il suo, come cantava Ligabue, è un vero e proprio atto di fede. Nonostante il suo nome sia già finito nel taccuino dei top-club europei, Vlahovic vuole continuare il suo percorso di crescita in riva all’Arno.

L’ex Partizan Belgrado è uno degli unici quattro giocatori nati nel 2000 ad aver segnato almeno 5 gol in stagione nei top-5 campionati europei. L’attaccante della Fiorentina è in ottima compagnia in questa speciale classifica: assieme a lui infatti, ci sono Dejan Kulusevski (5 reti), futuro giocatore della Juventus e oggi in forza al Parma, e i due golden boys del Borussia Dortmund, Erling Haaland (8 gol) e Jadon Sancho (13).

Crescere e diventare grande assieme alla Fiorentina: l’obiettivo di Vlahovic per il futuro è chiaro, ma anche quello di questa stagione. Il serbo vuole finire la stagione nel migliore dei modi e ha messo nel mirino la doppia cifra di gol: gliene mancano solo 4, da realizzare nelle 15 partite di campionato rimaste. Una cifra alla portata dell’ex Partizan, il cui atto di fede è un segnale importante anche della portata del progetto di Rocco Commisso che sta coinvolgendo sempre di più anche gli stessi giocatori.