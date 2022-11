Augello: “Abbiamo giocato alla pari della Fiorentina. Il secondo gol però ci ha tagliato le gambe”

Il difensore della Sampdoria, Tommaso Augello, è ritornato sulla partita persa dalla propria squadra contro la Fiorentina, dicendo: “Il primo tempo lo abbiamo giocato alla pari dei viola dal punto di vista di carattere, determinazione e voglia”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo preso gol in avvio di gara, ma abbiamo dato il massimo per ritornare sotto. Quell’episodio non ci ha cambiato la partita, a differenza del secondo gol che invece ci ha tagliato le gambe. Da lì non siamo stati bravi a reagire e riaprire la partita”.