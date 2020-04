Aumenta la concorrenza per Kumbulla: una ricca squadra inglese pronta a sfidare la Fiorentina

Tra i principali obiettivi della Fiorentina per la difesa c’è sicuramente Marash Kumbulla. Il giocatore dell’Hellas Verona è destinato a partire in estate, e Pradè lo tiene d’occhio già da tempo. A maggior ragione qualora dovesse andar via Pezzella, Kumbulla potrebbe essere un profilo davvero interessante per sostituirlo anche in ottica futura. La Fiorentina tuttavia è destinata a dover fronteggiare una corposa concorrenza, anche al di fuori dell’Italia. Secondo quanto riporta liverpoolecho.co.uk, infatti, l’Everton di Carlo Ancelotti è pronto ad avanzare un’offerta di 30 milioni per prelevare il giocatore dal Verona. Vedremo dunque chi la spunterà, ma una cosa è certa: prendere Kumbulla non sarà per niente facile, perché sul giocatore non ha certo messo gli occhi soltanto la Fiorentina.