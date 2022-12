Aumenta sempre di più la concorrenza per Parisi: per il difensore dell’Empoli si fa avanti un club tedesco

Fabiano Parisi è uno dei giocatori maggiormente accostati alla Fiorentina ultimamente. Di lui si era parlato nello scorso mercato estivo, ma la trattativa con l’Empoli non andò mai in porto. Nel frattempo su Parisi si sono accesi i fari di diversi club importanti, tra cui anche alcuni stranieri.

L’ultimo, secondo quanto riporta Sky Sport, è il Wolfsburg. La squadra tedesca, pur non avendo ancora avanzato alcuna offerta ufficiale, sta pensando seriamente di rinforzare il reparto difensivo con il classe 2000 dell’Empoli. Da capire se Parisi vorrà provare un’avventura all’estero oppure se preferirà continuare la sua crescita in Serie A, ma una cosa è certa: per la Fiorentina sarà sempre più difficile provare a prenderlo.