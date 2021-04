Aumentano i gol, aumenta la valutazione: un prezzo per Vlahovic che potrebbe scoraggiare diverse contendenti

Con il gol di ieri sera Dusan Vlahovic è arrivato a quota 16 reti stagionali. Aumentano i gol, aumenta anche l’interesse dei club che attualmente lo stanno monitorando per provare a strapparlo alla Fiorentina in estate. Ad aumentare però dovrebbe essere anche il prezzo che Commisso potrebbe chiedere a chi busserà alla porta per chiedere informazioni sul serbo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com la valutazione della società viola potrebbe essere salita da 40 a 50 milioni di euro, una cifra che potrebbe scoraggiare diverse contendenti. Roma, Milan (e Juventus ?) continuano a seguirlo, ma portarlo via da Firenze non sarà semplice per nessuno.