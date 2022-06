Aumentano sensibilmente i costi per i restyling del Franchi, ma l’opera non è a rischio

Ormai è una certezza: un terzo delle opere pubbliche già pianificate dal Comune di Firenze, ma ancora da realizzare, non saranno fatte. Il motivo è da ricercare nell’aumento dei prezzi delle materie prime e adesso scegliere cosa lasciare indietro sarà tutt’altro che banale. Qualcosa, però, dovrà essere rimandato al futuro perché la coperta è corta.

Ovviamente tale adeguamento riguarda anche le opere che verranno realizzate con il PNRR, quindi anche per il restyling del Franchi che però non è assolutamente a rischio. E’ però destinata ad aumentare la cifra prevista. Come si legge sulle pagine de La Nazione, si passerà come minimo da centocinquanta milioni a quasi duecento.