Aveva scelto il Siviglia dopo lo svincolo dal Real Madrid, adesso Isco è pronto a dire addio (in anticipo) anche al Siviglia

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, si divideranno al più presto le strade di Isco e il Siviglia. Il trequartista spagnolo, finito nel mirino della Fiorentina nella finestra di mercato estivo, aveva poi scelto di rimanere ne LaLiga dopo la fine del suo contratto con il Real Madrid.

Il suo rendimento con il Siviglia in questa prima parte di stagione dice 19 presenze, 1 gol e 3 assist. Troppo poco per continuare un’avventura che sta per giungere al termine.