Avramov: “Brutto vedere la Fiorentina lottare per la salvezza. Qualche anno fa il fallimento era non andare in Champions”

L’ex portiere della Fiorentina Vlada Avramov ha parlato a TMW Radio: “Per i viola la stagione è stata deludente perché nell’immaginario comune parte sempre per andare in Europa. Non è facile quando cambi tre allenatori nel giro di due anni, è un qualcosa che i giocatori accusano molto”.

E poi ha aggiunto: “Non è mai bello vedere la Fiorentina lottare per la salvezza, specialmente se ripenso a quando il fallimento era non andare in Champions. Quest’anno comunque è andato così ormai, sono contento che la squadra si sia salvata. Sono sicuro che la società sa già come muoversi nell’immediato futuro”.