Avramov: “La Fiorentina è un top club e Chiesa deve rimanere. Il segreto del nostro gruppo era Prandelli”

Vlada Avramov, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio Musica Television: “La società viola è un top club e Chiesa deve rimanere. Mi auguro che pensi a giocare in una squadra in cui può fare tanta esperienza. I miei ricordi alla Fiorentina? Sono stati anni molto belli, in rosa c’erano 25 titolari: il segreto di quel gruppo era Prandelli. Il nostro rapporto era perfetto, mi ha insegnato ad essere paziente. E’ un grande uomo oltre che un eccezionale professionista. Sarri? A Pescara ci parlava di tanti schemi: si intuiva che conosceva tutto degli avversari. Sono rimasto scoccato dalla sua preparazione: nonostante che la nostra non fosse una grande squadra, ci salvammo. Come Prandelli, è stato importante per la mia crescita e non è un caso che dopo quell’esperienza sono andato alla Fiorentina“.

