Avramov: “La Fiorentina merita l’Europa. Difficile sostituire Vlahovic, ma Piatek può fare bene a Firenze”

A tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Vlada Avramov, parlando anche del momento in casa viola. Queste le sue parole:

“La Fiorentina merita l’Europa, sta giocando bene e spero ci possano arrivare. Vlahovic? Ognuno sceglie il suo destino e non entro nel merito della sua decisione. Se viene offeso però vengono offesi anche i giocatori serbi della Fiorentina e mi dispiace molto. Non voglio ripetere quella frase che ho sentito. Piatek? Spero faccia tanti gol ma è difficile sostituire Vlahovic che è uno dei più forti in Europa”.