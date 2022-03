Sembra essere arrivata alla fine la storia tra Federico Bernardeschi e la Juventus. Per un eventuale rinnovo, c’è distanza tra la richiesta del calciatore e l’offerta della società bianconera. Dato che il contratto del classe 1994 è in scadenza a giugno, l’opzione più probabile diventa la scadenza. Al contrario di quanto era stato insinuato, non è previsto alcun contatto tra la Juventus e l’entourage del calciatore. Resta una situazione piuttosto delicata.