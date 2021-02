D’Avirro: “Udienza rinviata. La Fiorentina ha sempre seguito la vicenda ed ha voluto star vicino alla famiglia”

A margine dell’udienza sulla morte di Davide Astori, ha parlato l’avvocato della Fiorentina Antonio d’Avirro, presente stamattina al Tribunale di Firenze. Queste le sue parole:

“Il Pubblico Ministero ha fatto tutta una serie di domande ai periti, segnalando alcuni passaggi della perizia che secondo lui non erano congruenti. Poi le parti civili hanno proseguito nell’esame dei periti, e ora sta terminando l’incidente probatorio. L’udienza verrà rinviata per la discussione. Io ero presente come avvocato della Fiorentina, la quale ha sempre seguito questa vicenda ed ha voluto star vicino alla famiglia. Non so come andrà a finire dalla perizia emerge che la vicenda si possa risolvere in favore del professor Galanti”.