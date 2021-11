Aziendalista e contento del proprio lavoro, ma ora Italiano si aspetta due giocatori nuovi dalla società

Aziendalista e contento del proprio lavoro, così può essere definito l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, arrivato la scorsa estate a Firenze dallo Spezia.

Ma il mercato di gennaio sarà una controprova essenziale per valutare la sua evoluzione anche in termini di comunicazione. Secondo La Nazione, il tecnico si aspetta sicuramente un vice Vlahovic e un esterno di attacco mancino che possa giocare sulla fascia destra, un giocatore che riesca a far male quando punta la porta.

In questo senso l’identikit è quella che porta dritta a Domenico Berardi (la scorsa estate il Sassuolo aveva chiesto 35 milioni), ma in giro per il mondo le alternative non mancano.