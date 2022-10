Benedetto Ferrara: “A Jovic manca solo la mitraglia in Piazza d’Azeglio contro la Terza D. Italiano ha scoperto come motivare i suoi…”

Nella sua consueta rubrica ‘Rock & Gol’ su La Nazione, Benedetto Ferrara parla ironicamente della Fiorentina e di alcuni suoi protagonisti, un po’ sopra le righe:

“Italiano ha scoperto come motivare i suoi. Il concetto è semplice: mai partire da zero a zero. E’ troppo banale. Meglio regalare subito due reti all’Inter per poi iniziare a giocare. Questo gasa lo stadio, che rivive una versione low cost e a bassa definizione del celebre 4-2 di Pepito. La Fiorentina trova un pareggio che sembra una vittoria. Poi arriva Venuti. E vabbè. Che gli vuoi dire, mica colpa sua se gioca in serie A e se lo costringono a fare video per giustificare il mancato riscatto di Torreira. Ma lasciamo perdere. Meglio dare la colpa all’arbitro…

… Comunque, anche in Coppa, la Fiorentina ha deciso di regalare subito un gol. Pare che lo schema sia stato studiato in allenamento. Poi Jovic ha fatto doppietta festeggiando con la solita voglia di accattivarsi le simpatie dei tifosi. Questa Fiorentina è un po’ così: Biraghi e imita Mcgregor dopo una rete segnata agli Hearts of Ponte a Greve, Jovic che fa il fenomeno. Ci manca solo la mitraglia al campetto di piazza D’Azeglio contro la terza D e siamo a posto. Batigol, digli qualcosa”.