Babacar: “Avevo attacchi di panico, ho temuto di non farcela”

Un malore nello scorso luglio ha fatto temere il peggio, ma tutto ora è passato e l’ex centravanti della Fiorentina, Khouma El Babacar, ha ritrovato la tranquillità e la felicità. “È stato un momento difficile – racconta al Corriere Fiorentino – ho temuto per la mia salute e soprattutto temevo di far soffrire la mia famiglia e chi mi vuole bene. Ero tranquillo perché il cuore era a posto e non ho temuto di non tornare a giocare perché in quel momento non era il mio pensiero più importante”.