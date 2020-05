Babacar: “Quando la Fiorentina giocò contro il Bayern io ero un raccattapalle. Ecco il perchè delle mie non esultanze in viola”

In una diretta con l’ex portiere viola Sebastien Frey ha parlato l’ex attaccante viola Khouma Babacar, parlando anche della sua lunga esperienza a Firenze. Queste le sue parole: ” Mi ricordo ancora il gol all’Inter che feci con la Fiorentina è stato indimenticabile. Non sapevo che fare e ho tirato, non pensavo che sarebbe entrata tirando da così lontano. Quando gioco contro la Fiorentina è come se avessi su armadio sulle spalle e mi tremano le gambe. Il boato della gente, il tifo: a Firenze è tutto incredibile. Perché non esultavo quando ero con la maglia viola? Perché non sapevo cosa provavo in quel momento. Abbiamo sempre poco tempo per realizzare di aver segnato e spesso mi travolgevano i miei compagni dopo pochi secondi per esultare Vi ricordate la partita contro il Bayer a Firenze? Io facevo il raccattapalle”.