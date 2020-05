Continuano le dichiarazioni dell’ex attaccante viola Khouma Babacar nella live Instagram con Frey. Queste le dichiarazioni dell’attuale giocatore del Lecce: “Se fosse stato per me io sarei rimasto a vita alla Fiorentina. Poi sono successe alcune cose e mi sono trasferito a Lecce dove mi trovo molto bene. Mi ricordo di Davide Astori come un padre, era pronto ad aiutare tutti. Non si trova spesso una persona che risponde al cellulare a qualsiasi ora del giorno la chiamavi”.