Baby boom Viola!

La Conference League potrebbe diventare anche una bella vetrina per mettere in mostra alcuni giovanissimi prodotto del vivaio della Fiorentina. Sono sei i giocatori della Primavera che sono stati inseriti nella cosiddetta Lista B e due di questi sono stati convocati contro l’RFS Riga. Si tratta di Favasuli e Krastev.

Il primo è un terzino destro che si è già messo in mostra, almeno per quanto riguarda la prima squadra, durante il ritiro di Moena, dove è stato impiegato da Italiano in alcune amichevoli, approfittando al meglio dell’arrivo in ritardo (rispetto agli altri) di Dodô e dell’assenza per infortunio di Venuti.

Il secondo invece è arrivato a Firenze da centrocampista ed è stato gradualmente spostato da Aquilani al centro della difesa dove si è ben disimpegnato. Tanto da guadagnarsi questa opportunità in prima squadra.

Gli altri giovanissimi della Lista B Uefa sono: Amatucci, Bianco, Distefano e Sanè.