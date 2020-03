Milan Badelj continua a fare molta fatica in questo campionato. Anche contro l’Udinese, il regista della Fiorentina è stato uno tra i peggiori in campo. Ma questo fattore non sta condizionando più di tanto il CT della nazionale croata Zlatko Dalić, che ha convocato il calciatore viola per disputare un torneo in Qatar.

Badelj e la Croazia giocheranno a Doha il 26 marzo contro la Svizzera e il 30 marzo contro il Portogallo per il Qatar Airways International Tournament.