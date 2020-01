Badelj e Pulgar: uno è di troppo? Il messaggio di Iachini è chiaro

Una prima parte di stagione decisamente sotto tono per la coppia di mediani viola: sia Milan Badelj che Erick Pulgar infatti, hanno dato finora un contributo piuttosto deludente rispetto alle aspettative. Della loro convivenza si è parlato fin da inizio stagione, quando forse la Fiorentina pensava di usarli in un centrocampo a due. I due sono molto simili e, complice la condizione deficitaria soprattutto del croato, hanno finito per dare pochissime garanzie a Montella. Sul tema Iachini è stato già chiaro: Badelj e Pulgar occupano la stessa posizione di campo, il che non comporta necessariamente l’uscita di uno dei due ma la rende una possibilità concreta. E il favorito per accomodarsi in panchina è proprio Badelj, che già da domani potrebbe lasciare spazio a Benassi. A condizione fisica cresciuta e fiducia ricreata, la Fiorentina potrebbe magari anche tornare ad usarli insieme.