Badelj, il nuovo leader nel nome di Astori

Contro il Verona, l’ex centrocampista della Fiorentina, ora al Genoa, Milan Badelj, ha trovato il suo primo gol in questo campionato. Ed è un gol pesante perché ha determinato il pareggio dei rossoblu in pieno recupero. Ma soprattutto si è reso protagonista di un gesto che ha colpito profondamente, perché ha indicato subito il numero 13 in memoria di Davide Astori.

Su di lui oggi c’è un focus su La Gazzetta dello Sport e il croato viene descritto come “il nuovo leader” del Genoa. Un calciatore diverso rispetto a quello che a Firenze, nella sua seconda avventura, ha stentato e non poco. L’operazione rilancio di Badelj è riuscita, e di questo il primo ad esserne felice è il tecnico genoano Ballardini che in lui ha creduto.