Badelj saluta tutti con l’ultimo gettone in campo ma non doveva finire così…

Quella di domani sera sarà anche l’ultima partita di Milan Badelj con la maglia della Fiorentina: la società viola ha deciso da tempo di non riscattarlo, dopo una stagione che ha palesato le sue difficoltà dal punto di vista atletico. Il suo primo addio, a parametro zero, dopo il mancato accordo per il rinnovo e prima di diventare vice campione del Mondo con la sua Croazia, aveva lasciato l’immagine di un calciatore decisamente diverso. Quella che resta del suo addio definitivo invece è quella sbiadita di un ex, non ex calciatore ma sicuramente ex regista imprescindibile per la Fiorentina. Un’ultima apparizione dunque quella di domani sera, per salutare la maglia viola prima di prendere il volo verso nuovi lidi.

